Ученые нашли универсальную диету, защищающую от трех опасных болезней

Москва, 20 марта. Специалисты установили, что диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) способна защитить организм сразу от трех опасных болезней: высокого артериального давления, сахарного диабета и сердечной недостаточности. Исследованиями влияния диеты на человеческий организм занимались американские ученые из Медицинской школы Уэйк Форест.

Ученые выяснили, что упомянутая диета способна вдвое уменьшить риск развития сердечной недостаточности. Подобным эффектом не может похвастаться ни одно лекарственное средство. Доктор медицинских наук Клаудия Л. Кампос считает, что универсальная диета DASH обладает огромным потенциалом, который может помочь сохранить огромное количество жизней.

Диета DASH является вариацией средиземноморской диеты, но исключает употребление алкоголя и дополнительно включает в себя нежирные молочные продукты. Этот вид диеты создавался для людей, которые вынуждены ограничивать свой рацион в течение всей жизни из-за разного рода болезней. Создатели диеты уделили большое внимание тому, чтобы она была сбалансированной, простой и в тоже время вкусной, передает Planet Today.

Основными ингредиентами диеты являются овощи и фрукты, орехи, цельнозерновые продукты, мясо и яйца птицы, а также морепродукты. Придерживающимся данной диеты нельзя употреблять газированные сладкие напитки, сладости, разного рода выпечку. Кроме того, придется отказаться от фастфуда, полуфабрикатов и консервов. Колбасы, сосиски и копчености также должны отсутствовать в рационе.

Ранее диетологи рассказали о продуктах, которые помогут защититься от коронавируса и укрепить организм. В список полезных продуктов вошли фрукты и овощи, цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, передает «Царьград».