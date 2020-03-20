Банк России не снимает вопрос о повышении ключевой ставки

Москва, 20 марта. Решение Центробанка РФ сохранить ключевую ставку было связано с необходимостью сбалансировать риски для экономики и сохранить финансовую стабильность в стране, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в сложившейся экономической ситуации важно не допустить «раскручивания инфляционной спирали». Набиуллина объяснила, что из-за ослабления рубля уровень инфляции в этом году не просто приблизится к прогнозируемым 4%, но может даже временно превысить этот уровень. Пик годовой инфляции произойдет в I квартале 2021 года, отметила она.

Набиуллина добавила, что на инфляционные и девальвационные ожидания также оказывают влияние динамика финансовых рынков и риски возможного дальнейшего снижения цен на нефть.

По словам главы ЦБ, регулятор рассматривал три сценария изменения ключевой ставки, но тот факт, что сегодня ставка была сохранена, не означает, что вопрос о ее возможном повышении снят. Этот вопрос будет стоять на повестке одного из ближайших заседаний Банка России. Набиуллина добавила, что Банк России и в дальнейшем будет оценивать баланс факторов и рисков при принятии каждого решения.

По прогнозам Банка России динамика ВВП России стабилизируется в III квартале 2020 года. При этом рост экономики во II квартале замедлится, но по итогам всего года она продемонстрирует рост.