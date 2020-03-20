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Бутина назвала справедливым требование «Конкорда» привлечь Обаму к ответственности

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Бутина назвала справедливым требование «Конкорда» привлечь Обаму к ответственности

Москва, 20 марта. Известная гражданская активистка Мария Бутина поддержала главу компании «Конкорд» Евгения Пригожина, который потребовал возбудить дело против бывшего президента США Барака Обамы и других американских чиновников, раскрутивших дело о «российском вмешательстве».

Она обратила внимание на то, что ее дело и дело «Конкорда» имеют одну общую деталь — в обоих случаях американские власти засекретили материалы, чтобы никто не догадался о фабрикации обвинений. В случае с Бутиной правоохранительные органы США засекретили даже данные ее Google Диска, которые изначально находились в открытом доступе и предоставлялись членам Сената США.

«А теперь смотрите, под шумок дело «Конкорда» закрыли. На мой взгляд, то, что сегодня компания требует продолжения разбирательства и публикации тех материалов, которые являлись доказательной базой в их отношении, — совершенно справедливое требование, и я с этим согласна», — рассказала девушка «ПолитЭксперту».

Она выразила уверенность, что обвинения против «Конкорда» не имели никакого отношения к России. Для американских демократов просто нужен был некий внешний враг, чтобы оправдать поражение своего кандидата на президентских выборах. А теперь они пытаются замять свой громкий провал. В этих условиях желание «Конкорда» обелить свое имя можно понять, заключает Бутина.

Активистка добавила, что она тоже не намерена ставить точку в споре с американскими властями. Сейчас ее адвокаты добиваются предоставления закрытых от защиты материалов, чтобы полностью оправдать свою подзащитную.

Напомним, что ранее против «Конкорда» в США было начато расследование по обвинение во «вмешательстве в выборы». Следователи не смогли найти никаких доказательств «заговора» и были вынуждены закрыть провалившееся дело. После этого глава компании Евгений Пригожин потребовал от американской прокуратуры возбудить дела в отношении ряда должностных лиц США, включая экс-президента Штатов Барака Обаму. Бизнесмен указывает на то, что политик был одним из наиболее активных инициаторов расследования «российского вмешательства», которое действующий президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм».

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Источник: ПолитЭксперт
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