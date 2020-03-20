Кардиологи рассказали об опасности осложнений от коронавируса для сердечников

Москва, 20 марта. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) повышают риск тяжелого хода лечения и неблагоприятных последствий коронавируса. Об этом рассказала замглавы Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова.

Специалист рассказала, что смертность от COVID-19 среди людей с хроническими заболеваниями в два-три раза выше, чем у обычной категории пациентов. Наибольшая же вероятность летального исхода фиксируется у зараженных с ишемической болезнью сердца — 10,5% по сравнению с аналогичным показателем в 2,3% среди общей популяции.

Именно поэтому врачи рекомендуют сердечникам обращать наиболее пристальное внимание на соблюдение личной гигиены.

«Своевременное предоставление пациентам с ССЗ достоверной информации - крайне важная медицинская мера с точки зрения предотвращения паники и страха, которые сами по себе могут существенно ухудшить состояние пациентов», — предупреждает Погосова.

Кроме того, она настоятельно советует носителям ССЗ ограничить передвижения вне дома, а при контакте с людьми держать безопасную дистанцию в 1,5 метра. При проявлении простудных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.