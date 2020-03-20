Москва, 20 марта. Медики рассказали, как укрепить свое здоровье в период самоизоляции из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Московской области Юрий Шалягин отметил, что в период самоизоляции следует включить в свой распорядок дня физические упражнения, которые помогут держать организм в тонусе, а также улучшат кровообращение. Кроме того, необходимо здоровое рациональное питание, а также отказаться от вредных привычек.

«Главное — исключить употребление алкоголя, поскольку он отрицательно влияет на иммунитет и делает здоровье уязвимым. Кроме того, самоизоляция — прекрасная возможность бросить курить», — отметил Шалягин.

Он также добавил, что необходимо соблюдать меры профилактики коронавируса, которые включают регулярное проветривание помещения и влажную уборку.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 210 тысяч человек. От коронавируса скончались более 9 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. На территории РФ зарегистрированы 199 случаев заболевания коронавирусом.

Многие эксперты выражают уверенность, что к созданию и распространению коронавируса причастны США. Данное предположение также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.