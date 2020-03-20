В Киеве мужчина разгромил троллейбус из-за правил карантина

Киев, 20 марта. В Киеве полицейские составили административный протокол на мужчину, который нарушил правила карантина и повредил двери троллейбуса. Об этом полиция столицы Украины сообщает в Facebook.

Отмечается, что мужчину не пустили в общественный транспорт. Происшествие случилось на улице Московской в Печерском районе столицы. Позвонивший в полицию человек рассказал о том, что неизвестный мужчина, несмотря на установленный запрет, сознательно пытался зайти в троллейбус.

В общественном транспорте находились 10 человек. Когда водитель отказался продолжить движение, нарушитель разбил стеклянные двери транспорта.

51-летний житель Черниговской области был доставлен в отдел полиции. На него составили административный протокол за нарушение правил карантина.

Напомним, в пятницу в Черниговской области Украины, где пока что лабораторно не подтвержден ни один случай коронавируса, госпитализировали женщину с подозрением на COVID-19. Отмечается, что медики зафиксировали у нее похмельный синдром. Жительница Нежина вызвала врачей, пожаловавшись на высокую температуру, которая якобы держится несколько дней. Кроме того, она сказала медикам, что кашляет и задыхается.

Ранее руководитель социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько заявил, что украинцы лишатся дохода из-за карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, в настоящее время многие страны закрывают свои границы в целях предотвращения распространения инфекции, поэтому некоторые туристы не могут вернуться на родину. У них, как заметил Евгений Копатько, рано или поздно «закончатся скудные ресурсы, которые есть сейчас».

Он сказал, что следующим шагом станет резкое падение покупательской способности. Затем, как считает Копатько, «человек будет нервничать по поводу того, где заработать, где найти деньги».