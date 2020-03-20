Будет совершенно справедливо судить и наказать всех тех, кто участвовал в злонамеренном преследовании и распространял клевету в отношении руководства и сотрудников компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». Так бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич во Флориде Джон Марк Дуган оценил в интервью Федеральному агентству новостей требование российской стороны возбудить уголовное дело против ряда должностных лиц США, в том числе бывшего президента Барака Обамы.

«У властей США ничего нет! — уверен Дуган. — Сейчас американские прокуроры блефуют: «Мы уверены, что «Конкорд» в любом случае виновен, но мы не будет продолжать его судебное преследование». Я убежден, что «Конкорд» выбрал совершенно верную стратегию. Знаете, почему я так считаю? Американское правительство не привыкло, когда его уличают в блефе так открыто».

Вашингтон просто не сталкивался с тем, чтобы кто-либо заявлял, что США блефует, добавил собеседник ФАН.

«Они привыкли оскорблять и атаковать любого, кого захотят, и делать все, что считают нужным, — пояснил Дуган. — А когда кто-то начинает противостоять их давлению, тогда все дело рассыпается».

Напомним, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, возглавляющий компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», обратился к генеральному прокурору США Уильяму Барру с требованием вернуть дело «США против Конкорда» в суд и дать компании возможность публично доказать свою невиновность.

Американские спецслужбы и власти с самого начала врали о «российском вмешательстве» в президентские выборы-2016 в США, подчеркивает бывший американский полицейский в интервью ФАН.

«Все дело в том, что если они начали преследование кого-либо, то совершенно любой человек должен увидеть доказательства того, в чем его пытаются обвинить, — объясняет экс-замшерифа. — И эти доказательства должны быть открыты для всех».

Почему Штаты сняли обвинения против «Конкорда», переспросил Дуган. И сам же ответил: да потому что у американцев на него ничего нет.

«У них просто нет доказательств. Уже совершенно очевидно, что они постоянно врут про Россию и о том, что в выборы были вовлечены какие-то россияне», — считает бывший полицейский.

Правительство США не имеет права обвинять людей в противозаконной деятельности, если у них нет никаких доказательств той самой деятельности, подчеркнул Дуган. А в этом случае именно так все и произошло.

«Каждый должен иметь право на защиту и справедливый суд, — резюмировал собеседник ФАН. — Все те, кто имел отношение к этому преследованию и клевете в адрес российской компании, сами должны предстать перед судом».

Ранее американский экс-полицейский рассказал ФАН о том, кто на самом деле стоял за похищением и дальнейшей публикацией писем Хиллари Клинтон, — инцидентом, в котором демократы видят одну из причин ее поражения на президентских выборах в США в 2016 году. По словам Дугана, именно он является непосредственным участником и ключевым свидетелем описываемых событий. За это он сегодня подвергается преследованию со стороны ФБР.

Напомним, в середине марта суд округа Колумбия прекратил преследование в отношении компаний, возглавляемых Пригожиным. После прекращения дела бизнесмен потребовал взыскать с правительства США 50 миллиардов долларов.