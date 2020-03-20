Главврач Коммунарки назвал два варианта развития пандемии коронавируса

Москва, 20 марта. Существует два варианта развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В фильме телеканала RT «Эпидемия» он пояснил, что если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, то «все закончится в мае-июне». Именно в этот период подходит к концу сезон респираторных заболеваний, заметил Денис Проценко.

«Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — добавил врач.

О вспышке новой коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря 2019 года. В китайском городе Ухань сообщили о распространении пневмонии среди граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отметила, что власти России принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Она добавила, что отмена массовых мероприятий с участием большого количества людей способствует замедлению распространения коронавирусной инфекции.

Российский вирусолог Анатолий Альштейн оценил возможности России первой изготовить вакцину против инфекции. В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей он заметил, что от создания прототипов вакцин эпидемия зависеть не будет. Эксперт пояснил, что «когда такие прототипы будут созданы, нужно начинать организовывать производство, проводить испытания безопасности, эффективности», и только после этого начать широкое ее применение.