Малежик рассказал, как Пугачева чуть не развалила группу «Веселые ребята»

Москва, 20 марта. Советский и российский певец Вячеслав Малежик заявил, что Алла Пугачева чуть не развалила группу «Веселые ребята».

По его словам, одно время королева эстрады гастролировала вместе с популярным советским коллективом, что стало причиной ревности со стороны жен музыкантов. Чтобы успокоить своих благоверных, некоторым членам «Веселых ребят» пришлось покинуть группу, в результате чего коллектив оказался в непростой ситуации. После гастролей сразу пять его членов одновременно ушли из ВИА.

«Все наши жены, когда узнали, что Пугачева в «Веселых ребятах», сильно нас приревновали. Особенно помнятся наши первые совместные концерты. Алла Пугачева – красивая женщина, поэтому удивляться этому в общем-то не стоит», — рассказал Малежик, выступая в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Певец отметил, что жены музыкантов «Веселых ребят» даже устраивали своим мужьям инспекцию — они собирались вместе и приезжали на репетиции. Сам Малежик в то время оставался в коллективе, поскольку не был женат, однако через некоторое время тоже ушел из группы.

Напомним, что ранее популярная в девяностых годах певица Лика Стар, выступая в той же передаче «Судьба человека», обвинила Пугачеву в том, что та предумышленно сломала ей карьеру. Она заявила, что Пугачева, которая пользовалась беспрецедентным влиянием в мире шоу-бизнеса, надавила на организаторов концертов, и те отменили все выступления восходящей звезды. Причиной этому, вероятнее всего, стал роман Лики с певцом Владимиром Пресняковым, который на тот момент был женат на дочери Пугачевой Кристине Орбакайте.