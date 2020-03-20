Политолог Светов назвал ключевую проблему России

Часть нынешней российской элиты «совершенно непатриотична и не стесняется этого», заявил политолог и журналист Юрий Светов. Эксперт считает это ключевой проблемой современной России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На пресс-конференции, которая состоялась накануне в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», эксперты обсудили Февральскую революцию 1917 года и роль элит в ней: тогда в поддержку новой власти выступили даже великие князья, а церковь поддержала отречение императора Николая II от престола. Спикеры также обсудили возможность повторения подобного сценария в современной России.

«Ключевая проблема России — отсутствие патриотической элиты. К сожалению, сейчас мы должны сказать именно об этом: у нас часть элиты совершенно непатриотическая и не стесняется этого», — сказал Юрий Светов.

По мнению доцента кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгения Гурьева, у российской элиты отсутствует потенциал к предательству.

«Другое дело, что сегодня мы не стоим на пороге национальной катастрофы, как это было в феврале 1917 и в декабре 1991 годов», — отметил историк.

Профессор СПбГУ, доктор исторических наук Александр Пученков в свою очередь, напомнил, что распад государственности в истории России всегда сопровождался трудно прогнозируемыми последствиями.

«Упаси господи до этого дожить, по той причине, что в России еще со стародавних времен такая традиция, что смена первого лица всегда чревата смутой с абсолютно не прогнозируемыми последствиями», — отметил эксперт.

Юрий Светов, говоря о предательстве интересов государства в истории России, отмечал, что считает первым предателем страны императора Николая II. По его мнению, монарх предал интересы державы, когда вступил в Первую мировую войну для защиты интересов Сербии, а позже — отрекся от престола.