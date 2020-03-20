Парфентьев назвал правильным решение о переносе учений по устойчивости Рунета

Москва, 20 марта. Минкомсвязи РФ временно отложило проведение плановых учений по устойчивости работы Интернета в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учения должны были состояться 20 марта, однако их проведение было отложено в связи с мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев назвал правильным решение Минкомсвязи РФ, отметив, что в связи с коронавирусом многие работодатели перевели свой персонал на удаленный режим работы.

«В связи с тем, что многим работодателям было рекомендовано перейти на удаленную работу, возможно, было взято в расчет отсутствие на рабочих местах части персонала», — пояснил он.

Парфентьев подчеркнул, что решение Минкомсвязи РФ позволит препятствовать распространению коронавируса в России, передает Nation News.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 210 тысяч человек. Заболевание унесло жизни 9 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России зарегистрированы 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Многие эксперты выражают уверенность, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были ообнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.