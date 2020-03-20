Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Якутии

Якутск, 20 марта. Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом у шестерых жителей Якутии. Об этом сообщили в оперативном штабе, созданном при правительстве республики.

Накануне было известно только об одном пациенте с COVID-19 на территории региона. Таким образом, общее число случаев заражения заболевания в Якутии достигло семи. Эти данные привела в своем Telegram-канале вице-премьер Якутии Ольга Балакина.

«Все инфицированные проходят лечение в инфекционном стационаре Якутска», — уточнила она.

Как уточняет РИА Новости, ранее подозрение на коронавирус выявили у гендиректора Якутской топливно-энергетической компании Андрея Коробова. В пресс-службе ЯТЭК уточнили, что у топ-менеджера взяли анализы и направили их в лабораторию в Новосибирск. Первичные анализы были взяты также у пяти человек, контактировавших с Коробовым. 19 января предварительные результаты подтвердили, что они заразились коронавирусом.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, в России зарегистрировано 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Девять пациентов выздоровели. Летальных случаев не зафиксировано.