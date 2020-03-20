РЭО хочет ввести штрафы за смешивание раздельно собранных отходов

Москва, 20 марта. «Российский экологический оператор» предложил запретить смешивание разных видов мусора во время вывоза отходов. Зачастую содержимое контейнеров для раздельного сбора ТКО высыпают в одну машину.

Некоторые россияне обратили внимание на то, что при вывозе отходов с контейнерных площадок мусор сваливают в один мусоровоз. «Российский экологический оператор» считает, что подобного допускать нельзя, потому что внедрение раздельного сбора отходов идет по всей стране. Там напомнили, что задачи по реализации этого проекта были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.

«Те региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия. Введение законодательных ограничений поможет сократить число подобных ситуаций, подрывающих доверие россиян к проводимой реформе», — заявил генеральный директор ППК РЭО Илья Гудков.

Подобные ситуации возникают из-за того, что региональные операторы захотели уменьшить расходы на транспортировку отходов. Выгоднее отправлять один мусоровоз, чем несколько. Однако подобная практика смешивания отходов может привести к утрате доверия к программе у населения. Горожане могут просто перестать сортировать отходы, передает телеканал «360».

Для того, чтобы исправить положение и запретить смешивание отходов на законодательном уровне, РЭО внесет дополнение к Правилам обращения с ТКО.