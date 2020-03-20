 В ВОЗ рассказали, сколько коронавирус живет на поверхностях

Москва, 20 марта. Некоторые коронавирусы сохраняются на поверхностях в течение нескольких дней, об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, для определения способа передачи конкретно COVID-19 нужны дополнительные исследования. Как пишет РИА Новости, необходимо провести дополнительные исследования и анализ эпидемиологических данных.

«Некоторые исследования показывают, что коронавирусы могут сохраняться на разных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет», — подчеркнула она.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов назвал транспорт, который считается самым безопасным во время эпидемии коронавируса. По его словам, это такси. Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно, если прикоснуться к поверхности, которую ранее трогал инфицированный человек. Именно поэтому нужно сократить число поездок в метро и в автобусах. Сейчас общественный транспорт представляет опасность из-за большого числа пассажиров.

Специалисты призывают пользоваться медицинскими масками, которые нужно менять через каждые два часа. Руки стоит протирать влажными антибактериальными салфетками или пользоваться антисептиком. Когда вы пришли домой, следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. Можно протереть ладони средством, которое содержит спирт.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло более 200 тысяч человек. Жертвами пневмонии нового типа стали более восьми тысяч человек. Власти всех стран мира вводят меры по предотвращению распространения коронавируса.