Любовница-миллионерша Шаляпина подарила ему четыре квартиры в Москве

Москва, 20 марта. Российский певец Прохор Шаляпин стал обладателем четырех квартир в Москве, которые ему подарила иностранная возлюбленная.

40-летняя Татьяна Девис, проживающая в Канаде, решила сделать своему возлюбленному щедрый подарок за 70 миллионов рублей. Об этом рассказала подруга миллионерши Виктория Пасечникова.

«Я ей говорю, мол, ты еще можешь поплатиться за свою беспечность, но она никого не хочет слушать», — цитирует Kp.Ru ее слова.

Виктория Пасечникова призналась, что именно Прохор убедил свою новую возлюбленную приобрести недвижимость в столице. Однако никто не предполагал, что будет объявлена пандемия коронавирусной инфекции и страны закроют свои границы для предотвращения ее распространения. Сейчас богатая возлюбленная певца просто-напросто не может приехать в Россию.

Напомним, бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева обвинила своего экс-кавалера в том, что он ее жестоко избил. Столь серьезные обвинения девушка высказала в эфире программы «На самом деле». Но исполнитель все обвинения отрицает и утверждает, что в тот момент его не было в Москве.

Ранее Шаляпин похвастался перед фанатами званием «Человек года 2020» за «возрождение, сохранение и популяризацию народной песни». О радостном событии он сообщил в своем профиле в соцсети Instagram.