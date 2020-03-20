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«Новая газета» провоцирует панику, пугая россиян голодом из-за эпидемии коронавируса

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«Новая газета» провоцирует панику, пугая россиян голодом из-за эпидемии коронавируса

Москва, 20 марта. «Новая газета» использует эпидемию коронавируса, ставшую главной темой во всем мире, чтобы спровоцировать панику среди россиян. Издание опубликовало колонку журналиста Анастасии Мироновой, которая пугает жителей страны голодом и нищетой.

Колонка Мироновой в «Новой газете»

Автор статьи утверждает, что сильнее всего пострадают люди с небольшим достатком, так как они не могут себе позволить сидеть на карантине и не работать.

Россиян пугают потерей доходов

Миронова приводит в пример другие страны и говорит, что там гражданам компенсировали убытки от коронавируса. По ее мнению, только так люди перестали опасаться карантина и остались дома.

Миронова ставит в пример другие страны

Журналист утверждает, что россиянам ждать поддержки от государства якобы не приходится, однако не упоминает о некоторых моментах. Действительно, проблема работодателей, которые не хотят оплачивать сотрудникам время, проведенное на карантине, в нашей стране существует, и властям предстоит ее решить. Предприниматели тоже оказались в непростой ситуации и не успели накопить нужные резервы. Однако это не значит, что мер поддержки не будет.

Ранее правительство уже сформировало резервный фонд в 300 миллиардов рублей и представило целый комплекс мер по обеспечению устойчивости экономического развития. Владельцы бизнеса получат отсрочку оплаты аренды госсобственности, а также смогут рефинансировать кредиты и получить льготную ставку. Поддержку при необходимости окажут и регионам. Расходы из бюджета сокращать в этом году не собираются.

Представленные правительством меры поддержки населения

Помимо финансовой ситуации, Миронова решила сыграть на продуктовом ажиотаже. Она пишет, что семья с доходом в 32 тысячи рублей в месяц не сможет закупиться перед карантином, поэтому неизбежно будет продолжать ходить в магазины. При этом полки в российских супермаркетах почему-то пустеют с завидной регулярностью.

Помимо собственных измышлений и прогнозов, Миронова решила распространить среди читателей «Новой» настоящий фейк. Она заявила, что в Петербурге тест на коронавирус якобы платный, и за проверку придется выложить из собственного кармана 13 тысяч рублей.

Фейк о платном тестировании

На деле же в России всех пациентов с подозрением на коронавирус и граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, тестируют бесплатно. Проверку прошли свыше 133 тысяч человек, и правительство отмечает, что дефицита тестовых систем в стране нет.

Официальная информация от правительства

Что касается Петербурга, городские власти уже опубликовали список медицинских учреждений, в которых можно провериться на коронавирус абсолютно бесплатно даже без симптомов. Миронова отреагировала и на это сообщение, написав в Facebook, что в проверке будто бы откажут людям с пропиской в Ленобласти. Однако и это заявление журналиста уже опровергли власти города и региона.

Отметим, что Анастасия Миронова уже не в первый раз пытается использовать ситуацию с продуктами себе на пользу. Так, в 2014 и 2015 году она сделала себе имя в Facebook, подогревая панику из-за продуктовых санкций. В тот период Миронова работала в петербургской редакции «Эха Москвы», но потом рассорилась с коллективом. Тогда она грозила читателям повышением цен на экологическую продукцию и «продразверсткой» в деревнях, напоминает «Политика Сегодня».

Текст 2014 года авторства Мироновой

Кроме того, Миронова отметилась рассказом о том, как везла через Европу чемодан еды. Она загрузила туда столько продуктов, что у чемодана просто оторвалась ручка.

Рассказ Мироновой о чемодане с продуктами

С тех пор она регулярно пишет посты о якобы низком качестве и плохой доступности продуктов в России, собирая сотни комментариев, в большинстве своем насмешливых. Несмотря на сомнительную репутацию журналиста, «Новая газета» не погнушалась использовать ее в целях подогрева панических настроений.

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Источник: Политика сегодня
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