Назван опасный признак заражения коронавирусом

Москва, 20 марта. Опасным признаком тяжелой формы заражения коронавирусом является снижение напряжение кислорода в крови, заявил главный врач столичной ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Эксперт объяснил, что у заболевших COVID-19 происходит поражение большого объема ткани легких.

«Из-за это легочная ткань перестает выполнять свою основную функцию – перенос кислорода извне в кровь», — сказал Проценко в интервью Антону Красовскому для телеканала RT.

Именно поэтому, по словам врача, у инфицированных появляется компенсаторная одышка.

Напомним, по последним данным в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусом. Девять пациентов выздоровели. Медики рекомендуют максимально снизить социальные контакты и обязательно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки не менее 20 секунд, использовать антисептики, в общественном транспорте или местах скопления людей надевать маску. Этих несложных мер достаточно для профилактики заболевания коронавирусом.

По мнению заслуженного врача РФ, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, еще одной действенной мерой является употребление продуктов, которые стимулируют иммунитет, например, чеснока или красного чилийского перца.