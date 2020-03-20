Шерин рассказал, чем для НАТО обернется попытка «пощекотать нервы» России

НАТО усилила интенсивность воздушной разведки у границ России на 20%, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Депутат Александр Шерин уверен, что таким образом страны НАТО хотят «пощекотать нервы» России.

На заседании коллегии министерства обороны российский министр сообщил, что страны — члены Североатлантического альянса увеличивают военное присутствие на юго-западе России.

«Военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд стран используют любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи наших границ», — объяснил Шойгу.

В частности, авиация НАТО с начала года выполнила более 80 разведывательных полетов рядом с российскими границами, рассказал глава Минобороны.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил, как нужно реагировать на такие действия НАТО.

«Россия все возможное делает для того, чтобы своевременно ответить на те вызовы или угрозы, которые могут существовать, — заявил Шерин в интервью Федеральному агентству новостей. — Нам не нужно впадать в гонку вооружений, мы находимся в состоянии обороны и ни на кого не нападем».

Парламентарий назвал возможную причину усиления наблюдательных полетов авиации НАТО у российских границ.

«Это связано с интенсивными учениями, которые проводит наша армия. По сравнению с тем, что было в начале 90-х, у нас армия [стала] более интенсивная. Сегодня в Рязанской области проходят прыжки десантников. Люди видят, как наши самолеты летают, проходит техника. Американцы тоже стремятся все эти вопросы отслеживать. Поэтому все то, что мы делаем, оно и вызывает такую активность со стороны наших западных партнеров. Все нормально», — заверил депутат.

Кроме того, действия НАТО у российских границ является «попыткой что-то там продемонстрировать», уверен собеседник ФАН.

«Они тоже пытаются иметь налет часов и немного пощекотать нам нервы», — добавил Шерин.

Ранее стало известно, что Пентагон сократил расходы на военные учения Defender Europe 2020 из-за эпидемии коронавируса. Согласно информации из Вашингтона, почти 20 тыс. военнослужащих из 37 тыс., которые должны были участвовать в учениях, останутся дома. Однако отработка маневров все же состоится, в том числе и артиллерийская часть. Учения должны были проходить с января по май текущего года. При этом западные активисты требуют вовсе отменить военные учения, а сэкономленные деньги направить на поддержку здравоохранения.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если НАТО позволит РФ стать частью общего геополитического пространства, то это будет «стратегической ошибкой». По его мнению, альянсу не стоит отходить от своего курса и проявлять пассивность, якобы подогревающую «российскую агрессию».