Соловьев заявил, что ждать от Муратова правды об элитной недвижимости смешно

Москва, 20 марта. Ждать от главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова правды об элитной недвижимости в Москве смешно, заявил журналист Владимир Соловьев.

Телеведущий напомнил, что очень давно Муратов дал ему обещание опубликовать в своем издании информацию о том, кто из известных оппозиционеров «получал от Москвы жилплощадь бесплатно или за очень небольшие деньги». Соловьев напомнил, что это обещание глава «Новой» дал ему, когда разместил «у себя распоряжение московского правительства о сдаче жилой площади» ему.

Впрочем, Соловьев и не ждет, что Муратов выполнит обещание, данное несколько лет назад, и ожидать от журналиста такого шага смешно.

«Смешно ждать от Муратова, что он выполнит свое обещание. Прошло несколько лет, а я все жду, когда Муратов будет по крайней мере одинаково относиться к тем, кто ему симпатичен, и к тем, кто ему несимпатичен. Муратов почему-то не хочет держать свое обещание. А я бы с большим интересом посмотрел на список известных оппозиционеров, которые пользовались всеми благами, предоставляемыми московской властью при [экс-мэре Москвы Юрии] Лужкове», — сказал Соловьев в интервью iReactor.

Федеральное агентство новостей, проведя собственное расследование, выяснило, что семья главного редактора «Новой газеты» владеет роскошной недвижимостью в Москве — его жена является хозяйкой квартир, парой мест на паркинге, и это не весь список владений. Недвижимость оценивается в 350 миллионов рублей. Отмечается, что Муратов подозревается в осуществлении нескольких незаконных финансовых схем, в которых могут участвовать его жена и сын. С помощью этих махинаций журналист получил многомиллионное состояние, которое «борец с коррупцией», как называет себя Муратов, официально не оформил.