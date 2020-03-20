Всем составом на дезинфекцию: как готовят к рейсам транспорт больших городов

Департамент транспорта Москвы усилил контроль за подготовкой наземного городского транспорта перед выходом на маршруты. Дополнительная санитарная обработка подвижного состава ведется и в Санкт-Петербурге. Смотрите фоторепортаж Федерального агентства новостей.

Мосгортранс ежедневно обрабатывает специальным составом 200 своих электробусов, рассказали в пресс-службе организации. Время санитарной подготовки транспорта к рейсу из-за этого увеличилось на 10-15 минут и теперь занимает порядка 20 минут. Дезинфицирующими средствами, которые убивают микробы и вирусы, обрабатывают все поверхности — поручни, стекла и сиденья.

«Водители довольны, спокойны за свое здоровье, — говорит глава пресс-службы Мосгортранса Дмитрий Глухов. — Некоторые пассажиры, которые знают о наших мерах, благодарят за то, что мы все это делаем для их безопасности».

К слову, если не читать новости, об усиленных мерах можно и не догадаться: дезинфицирующий состав не пахнет и совершенно безопасен для пассажиров.

«Все средства проверены и рекомендованы Роспотребнадзором», — уточнили в службе общественного транспорта Москвы.

Дезинфекцию автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проводят при каждом возвращении в парк или в депо.

Ежедневный контроль проходят и сотрудники: до и после смены проверяют около 10 тысяч водителей автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев. Помимо стандартных процедур общего осмотра в связи с коронавирусом водителям измеряют температуру перед рейсом.

«Максимальный показатель температуры тела для выхода на маршрут — 37 градусов, не выше», — сообщили ФАН в Мосгортрансе.

Водителей в устрашающих медицинских масках мы не увидим, пообещали в пресс-службе. Водители полностью исключили контакт с пассажирами: работают за стеклом, в закрытых кабинах, изолированных от салона.

С 17 марта водители больше не продают проездные билеты в салоне — такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ. Подобные меры уже приняли в Берлине, Хельсинки и Цюрихе, пользоваться только бесконтактной оплатой рекомендуют в Лондоне и мегаполисах США.

«Процент тех пассажиров, которые приобретали билеты в салонах, составлял не более 2%, — рассказал Дмитрий Глухов. — При этом бесконтактная оплата по проездному билету «Тройка» позволяет купить билет дешевле, так что даже выгоднее отказаться от покупки у водителя за наличные».

Пассажиры могут оплатить проезд с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей — PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay, MirPay и других.

Стоимость проезда по банковской карте составляет 44 рубля — это на 23% дешевле, чем билет у водителя.

В столице также проводят санитарную обработку девяти тысяч павильонов ожидания наземного транспорта. Ежедневно за состоянием остановок следят 85 рабочих бригад — это более 200 рабочих. Напомним, всего на 800 столичных маршрутах ежедневно работают более 6,5 тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса.

В Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавируса ГУП «Горэлектротранс» с этой недели также начал обрабатывать подвижной состав, причем не только в парках перед выпуском на линию, но и на конечных станциях — несколько раз в день. Трамваи и троллейбусы проходят дополнительную обработку между рейсами с применением дезинфицирующего вещества с противовирусным компонентом и более сильным составом противомикробных химических средств.

Сотрудники Горэлектротранса добавили также дополнительную обработку мелкодисперсным паром — это современный европейский метод обработки. Обработка мелкодисперсным паром проводится в ночное время и минимум два раза в день, когда трамвай находится на линии. С этой недели для очистки применяют еще и аэрозольную обработку с помощью генератора холодного тумана.

Каждый день сотрудники вычищают настил пола и подножек, проводят влажную уборку с дезинфекторами, протирают двери, поручни и сидения. На интервал движения такие меры не повлияют, поскольку они применяются во время технического перерыва работников, утверждают в организации общественного транспорта.

Сотрудники транспортных служб отмечают, что со своей стороны они делают все возможное, чтобы люди в больших городах не заражались от деталей транспорта, но ничего не могут сделать, чтобы вирус не передавался от человека к человеку. Лучшим способом защиты от коронавирусной инфекции на сегодняшний день признается временная самоизоляция и сокращение контактов с другими людьми.

На момент публикации количество зараженных коронавирусом в России возросло до 206 человек. Режим повышенной готовности ввели все дальневосточные регионы РФ, Адыгея, Северная Осетия, Тверская и Орловская области. В Москве скончалась пожилая пациентка с коронавирусом, причиной смерти назван оторвавшийся тромб. Пять пациентов полностью вылечились от коронавируса и выписаны из московских больниц.

Кроме того, российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса.