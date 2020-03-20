Дети Пугачевой и Галкина устроили обряд «изгнания коронавируса»

Москва, 20 марта. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза устроили дома импровизированный обряд изгнания коронавируса. Дети поставили чашку с «волшебной водичкой», после чего начали нарезать вокруг стола круги, приговаривая «Раз, два, три – коронавирус, уйди!».

Этот необычный коронавирусный «экзорцизм» снял на камеру отец близнецов — Максим Галкин. Происходящее он в шутку назвал древним обрядом изгнания коронавируса.

«Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.», — пишет он под видео.

Подписчики Галкина оценили юмор детей и выразили надежду на то, что их обряд справится там, где сейчас терпят поражение вирусологи и фармакологи.

«А можно подробную инструкцию?», «Поможет точно», «Берем на вооружение всей семьей», — отмечают в комментариях.

Напомним, что звезды реагируют на коронавирус по-разному. Певица Ольга Бузова призналась в Instagram, что ей страшно от паники, которая охватила весь мир, и предложила провести флешмоб — записать видео, на котором люди будут мыть руки под любимую музыку. Певица Лолита Милявская обратила внимание на бизнесменов, которые наживаются на страхах населения, и в шутку объявила о выпуске собственного бренда туалетной бумаги. Актер Дмитрий Певцов посоветовал людям почаще мыть руки и уверенно заявил, что никакой коронавирус не сможет победить народ, который зимой ест мороженое.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Южной Корее, Иране, Испании, Италии и Германии.