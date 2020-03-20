Киев, 20 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал украинские власти прекратить «плясать под дудку нацистов».

Экс-премьер Украины опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, которые были сделаны на одном из мероприятий с участием украинских нацистов. На снимках запечатлены молодые люди в масках, вскинувшие руки в нацистском приветствии. Азаров призвал украинские власти остановить разгул нацизма на Украине.

«Группа нацистов снова зигует на Украине. Боевики некой общественной организации, называющей себя «Объединенные войной», снова ходят маршами под фашистской атрибутикой, требуют отставки советника СНБО Сивохо и угрожают власти. Может, руководству Украины пора уже задуматься о том, чтобы прекратить плясать под дудку отбитых националистов и поддерживать эти шествия», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что за годы независимости на Украине сформировалось целое поколение, разделяющее фашистские взгляды. Данная идеология позволят украинским радикалам чувствовать себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше и мудрее других». При этом страны Запада принимали непосредственное участие в создании этих сил на Украине. Больше всех старались консультанты из США.

В настоящее время на Украине продолжается героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти уверены, что лучший способ заставить граждан поверить в свою исключительность — это превращение страны в лагерь фашистов.