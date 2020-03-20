Муцениеце показала поклонникам похорошевшую после развода с Прилучным фигуру

Москва, 20 марта. Российская актриса и модель Агата Муцениеце не спешит долго переживать из-за развода с Павлом Прилучным. В Instagram артистка похвасталась своей похорошевшей фигурой.

На кадрах видно, что Муцениеце сбросила лишние килограммы. Короткий топ, одетый на ней, демонстрирует открытый пресс артистки, передают «Невские новости».

«Встал, оделся, побежал!» — написала Муцениеце в описании снимка.

Еще ранее подписчики заметили, что развод с Прилучным оказал положительное влияние на внешность актрисы. Правильный уход и утренние пробежки позволяют артистке держать себя в тонусе.

Напомним, поклонники узнали о разводе Муцениеце и Прилучного в конце февраля. Пара прожила в браке около восьми лет, однако постоянные конфликты и ссоры вынудили актеров расстаться. При этом у артистов остались двое детей, с кем они будут жить, пока неизвестно.

Ранее Прилучный выложил пост в Instagram, в котором намекнул на свое участие в реалити-шоу «Холостяк». На снимке он держит такую же розу, которую своим избранницам дарит главный герой телепроекта.

Муцениеце не осталась в долгу и опубликовала в социальной сети снимок с коллегой Романом Курицыным, который, как известно женат. Актриса оставляла интригующие записи, а подписчики заметили, что она нашла отличный способ «побесить бывшего мужа», передавало Федеральное агентство новостей.