Милонов предложил наказать «ВКонтакте», через которую школьник купил пистолет

В Петербургской школе, расположенной на проспекте Большевиков, восьмикласник выстрелил в упор в своего соседа по парте из газового пистолета «Пионер» (разрешение на него не требуется), приобретенного им через соцсеть «ВКонтакте» у незнакомцев.

Провинившийся школьник рассказал полицейским, что принес оружие в учебное учреждение исключительно для того, чтобы сделать с ним селфи, а сам выстрел был совершен им случайно. Однако начала вырисовываться совсем другая картина, когда выяснилось, что жертвой молодого человека стал сын мигранта, а сам он является активистом радикальной группировки «Рекс».

По мнению депутата Государственной Думы Виталия Милонова, органы государственной безопасности должны провести детальную проверку этой организации. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что в противном случае есть риск, что она вырастет до масштабов радикальной террористической группировки «Сеть» (деятельность запрещена в РФ), участники которой недавно были осуждены на большие сроки тюремного заключения.

«Полиция обязательно должна выявить истинные корни поступка этого мальчика, — считает депутат. — Потому что если политические убеждения у ребенка становятся причиной его вооруженного нападения на кого бы то ни было, то это очень опасно. Ведь все эти организации вроде «Сети» и «Нового величия» не на пустом месте созданы! Будучи не остановленными в самом своем зародыше, они выросли в настоящие террористические левацкие группировки. Политика — это хорошо, у нас демократическое государство, и люди имеют право на собственное мнение, но это мнение точно не должно выражаться посредством перцового газа или любого другого оружия».

Кроме того, парламентария возмутил сам факт продажи оружия несовершеннолетнему — по его словам, следствие обязательно должно установить, кто именно «толкнул» опасный предмет ребенку.

«Необходимо установить ответственность электронных площадок, на которых была совершена эта незаконная по всем критериям сделка. Если школьник нашел пистолет по объявлению, значит, оно где-то было опубликовано — и необходимо выяснить, как так вообще получилось. Вычислить того, кто это сделал, и наказать, чтобы остальным было неповадно», — уверен собеседник ФАН.

По словам парламентария, российская соцсеть «ВКонтакте», несмотря на ее традиционное активное сотрудничество с органами правопорядка, также должна быть наказана за свою преступную халатность.

«Никто не должен прикрываться российской «пропиской», — убежден Милонов. — Безопасность превыше всего. Преступники, орудующие в социальных сетях, не должны ощущать себя неприкосновенными».

Депутат считает, что, несмотря на нынешнее отсутствие необходимости регистрировать газовое оружие, данная отрасль в перспективе должна подлежать государственному контролю.

«Такие вещи нельзя давать кому ни попадя — человек неадекватный может совершить кучу преступлений, используя те же газовые баллончики. Какая-либо минимальная проверка при покупке этого оружия должна осуществляться — хотя бы по паспорту — с дальнейшим внесением в определенный государственный реестр», — предложил собеседник ФАН.

Милонов заявил о необходимости провести с провинившимся школьником серьезную воспитательную работу — например, отправить его на экскурсию в Псковскую дивизию ВДВ.