Историки рассказали, был ли Горбачев предателем страны

Все хорошее и все плохое, что есть сейчас в России — этим страна обязана первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Об этом заявил историк Александр Пученков на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты спросили экспертов, присутствовавших на мероприятии, можно ли считать Михаила Горбачева предателем. Доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев отметил, что считает президента СССР не предателем, а жертвой несчастливой судьбы.

«Я, естественно, не считаю Михаила Сергеевича предателем никоим образом и никогда так не считал. Я считаю Михаила Сергеевича отчасти человеком, которому катастрофически не повезло — примерно так же, как не повезло в XVII веке Борису Годунову. <…> Я не считаю, что Горбачев — жертва обстоятельств. Он жертва несчастливой судьбы — да. <…> Готов согласиться, что Горбачев до последнего боролся за сохранение Союза и коммунизма, а не собственной личной власти. Но уж как это у него получилось, и какие конкретные решения он принял, говорить об ошибках Горбачева, которые, конечно, были, — это другое дело. Ошибки и предательство — это вещи, все-таки, разные», — отметил Гурьев.

Профессор СПбГУ, доктор исторических наук Александр Пученков, в свою очередь, напомнил, что в марте 2020 года исполнилось 30 лет с того момента, как Горбачев был избран первым и единственным президентом СССР. Он рассказал о своем разговоре с последним руководителем Советского Союза, в котором тот спросил о своих критиках и остроумно высказался о них: «Ругают меня? Скажи, что я им разрешил».