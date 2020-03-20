Вирусолог Альштейн рассказал, сколько продлится эпидемия коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям прототипов вакцины против коронавируса COVID-19. Российский вирусолог Анатолий Альштейн оценил возможности России первой изготовить вакцину против инфекции.

В настоящий момент ученые проводят первые испытания вакцины на животных. До этого российские исследователи расшифровали геном новой коронавирусной инфекции, а также сделали первые снимки COVID-19 под микроскопом.

Испытания проводят в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как поясняют в Роспотребнадзоре, прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах, будут изготовлены «в самые сжатые сроки».

«Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины», — отмечается в сообщении ведомства.

Как утверждает академик РАЕН Анатолий Альштейн, изготовление вакцины по этим схемам возможно, но как это получится, сейчас сказать трудно.

«От того, что будут сделаны прототипы этих вакцин, влияние на эпидемию это вряд ли окажет. Когда такие прототипы будут созданы, нужно начинать организовывать производство, проводить испытания безопасности, эффективности и только потом ее широко применять», — объяснил Альштейн в беседе с Федеральным агентством новостей.

Доктор медицинских наук подчеркивает, что если учесть, что все испытания могут проводиться только на людях, то тут есть сложности.

«Вряд ли это будет так быстро, если, конечно, не будет проявлена безответственность», — отметил собеседник ФАН.

При этом профессор считает правильным начать испытывать прототипы вакцины против коронавируса на животных.

«На животных ее, конечно, нужно обязательно испытывать, а на человеке вакцина будет испытываться в последнюю очередь», — сказал Альштейн.

Кроме того, российский вирусолог убежден, что в любом случае изобретение вакцины снимет мировую панику.

«Если будет такая вакцина, то люди вдохнут свободнее в этой части своих беспокойств. Но реальное влияние на эпидемию вакцина не окажет», — пояснил он.

На вопрос корреспондента ФАН, сколько еще продлится эпидемия коронавируса, доктор медицинских наук ответил так:

«Вряд ли меньше года».

По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 250 тысяч человек. Почти девять тысяч заболевших умерли, в Европе большинство смертельных случаев зафиксировано в Италии. Более 81 тысячи зараженных излечились.

В России число заболевших составило 199 человек. При этом 9 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Смертельных случаев от заболевания COVID-19 на территории РФ не зафиксировано.