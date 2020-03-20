Центробанк сохранил ключевую ставку в 6% на фоне пандемии коронавируса

Москва, 20 марта. Банк России не стал менять ключевую ставку на фоне пандемии китайского коронавируса. Об этом сообщается в заявлении финансового учреждения.

Отмечается, что ключевая ставка сохранилась на прежнем уровне. Ранее аналитики уже прогнозировали такой сценарий.

«Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых», — говорится в тексте пресс-релиза.

Нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от прогнозируемого аналитиками регулятора положения.

«В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России», — сообщает Центробанк.

Специалисты Банка России связывают сложившуюся в экономике обстановку с внешними условиями, то есть пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть.

Напомним, в 2019 году Центробанк снизил ключевую ставку на 1,5%, а в начале 2020 года — еще на 0,25%. Аналитики оценивают дальнейшее снижение показателя как маловероятное.

Распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро обрело черты эпидемии, несмотря на усилия властей КНР. На данный момент в Китае эпидемия пошла на спад, эпицентр распространения переместился в другие страны. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Италии, Иране и Южной Корее.