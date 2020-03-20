Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля

Украина превращается в «большие Новые Санжары», в которых совсем недавно местные жители напали на вернувшихся из Китая сограждан. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Транспортный коллапс

В Харькове украинцы, разъяренные транспортным коллапсом, атаковали трамваи. Об этом в Facebook написал директор департамента по связям с общественностью харьковской мэрии Юрий Сидоренко.

Пассажиры в одном из трамваев разбили лобовое стекло из-за недовольства ограничением по количеству людей в салоне (не более десяти человек). Кроме того, Сидоренко сообщил, что жители города массово перекрывают движение трамваев.

«Везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей», — сказал Сидоренко.

Ранее появилась информация, что жители Одессы начали нападать на водителей трамваев и троллейбусов. За один день горожане 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов. Более того, были зафиксированы случаи, когда водителям угрожали ножом.

Ситуация выходит из-под контроля

Как отметил Евгений Голышкин, захлестнувший Украину инфраструктурный хаос связан с неспособностью действующей команды грамотно работать с населением и вести адекватную внутреннюю политику в условиях кризисных ситуаций. Всего лишь на третий день карантина и введения ограничений по перемещению транспорта мы видим уже десятки случаев перекрытия гражданами транспортных магистралей и трамвайных путей в знак протеста.

«Наблюдается массовый психоз, в Харькове и Киеве люди бьют стекла в салонах, в Одессе и Николаеве укладываются на рельсы перед трамваями. В это же самое время ряд городских советов на Западной Украине принимает решение об отмене льготного проезда для пенсионеров, используя в своих высказываниях формулировки сродни социальному дарвинизму, якобы пенсионеры и не люди вовсе, и нечего им ездить, разносить вирус. Показательно, что украинское правительство не гнушается помощи от социалистического Китая, при этом проводя в стране тотальную декоммунизацию и преследование просоветски настроенных граждан», — пояснил Евгений Голышкин.

Также эксперт напомнил множество случаев в районных больницах, где врачи отказываются принимать граждан, прибывших из-за границы. У Голышкина сложилось такое впечатление, что страна превращается в «большие Новые Санжары», в которых совсем недавно местные жители напали на вернувшихся из Китая сограждан.

«Советник министра МВД Арсена Авакова напугал вчера население на своей странице в Facebook заявлением, что будет вводиться чуть ли не полицейская диктатура. В ответ сотни комментирующих угрожали ему «коронамайданом». Ситуация явно выходит из-под контроля. Хотя, после 2014 года под контролем она и не была», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.