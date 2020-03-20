Лукашенко заявил, что мир «одной ногой» вступил в финансово-экономический кризис

Минск, 20 марта. Страны во всем мире уже вступили «одной ногой» в финансовый кризис, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, теперь эти государства пытаются вернуть «эту ногу» обратно. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место», — отметил Лукашенко.

Он также поинтересовался, получится ли «обратно эту ногу вернуть и рядом поставить».

«Или же мы туда и вторую ногу всунем?» — задумался президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что к настоящему моменту нет представления касательно развития финансово-экономической ситуации в мире. Сейчас ее изучают в Белоруссии, пояснил президент республики. Он не исключил, что у стран будет возможность восстановить тот уровень развития, который был раньше.

Как заметил Александр Лукашенко, «надо анализировать, что мы сейчас делаем». Он напомнил о своем послании к народу и парламенту и предположил, что «к тому времени обстановка позволит сделать определенные однозначные выводы».

Напомним, цены на нефть упали почти в два раза на фоне пандемии коронавируса и распада сделки ОПЕК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни с кем не ведет никаких войн, это касается и отношений с Саудовской Аравией на нефтяном рынке. Он назвал падение цен на нефть «весьма неприятной ценовой конъюнктурой». Однако, по словам представителя Кремля, ситуация не катастрофическая.

Также пресс-секретарь президента России назвал некорректным отнесение рубля к самым слабым валютам мира на основе краткосрочной динамики. В конечном итоге «волатильность сменится стабильностью», заявил Дмитрий Песков, отметив, что правительство России и Центробанк принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия падения рубля.