Авиакомпании РФ насчитали десятки миллионов убытков от коронавируса до конца марта

Министерство транспорта Российской Федерации уже подсчитывает первые потери от коронавируса. Как стало известно Федеральному агентству новостей от источника в ведомстве, 20 марта в Минтрансе состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос о возмещении убытков различным компаниям из-за отмены рейсов, закрытия направлений, уменьшения пассажиропотока. ФАН решил узнать, какие компании останутся под ударом и какие убытки им возместят.

Письма

В начале прошлой недели, когда были закрыты первые заграничные направления — Италия, Южная Корея и Иран, Федеральное агентство воздушного транспорта разослало 20 крупным авиакомпаниям и 15 аэропортам с большим пассажиропотоком письма с просьбой посчитать убытки от введения режима карантина из-за распространения коронавируса. Как стало известно от источника, на данный момент ответы пришли только от восьми авиакомпаний, при том что цифры предоставили только три — «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». По предварительным данным, «Икар» от введенных по карантину мер и закрытию международных перелетов потеряет до конца марта 82 млн рублей, «Северный ветер» — 67 млн рублей и «Якутия» — 25 млн рублей. С учетом того, что стоимость той же «Якутии» на 2018 год исчислялась в сумму 593 млн рублей, то это огромные потери. А есть более крупные авиакомпании, потери которых будут исчисляться сотнями миллионов рублей.

«Пока Минтранс говорит о возмещении только расходов на полеты, — говорит источник в Росавиации. — Вариант полного возмещения потерь пока не обсуждается. Расходы на полеты — это горючее, зарплата пилотов, обслуживание и стоянка в аэропорту. А компании же несут гораздо большие потери — и проценты по кредитам, и на лизинг самолетов, за которые нужно будет платить, а они простаивают, и на гостиницы для летного состава, питание и многое другое. Но пока это все в проекте — окончательного решения не принято».

Из 15 крупнейших аэропортов страны пока ни один не отчитался по наносимой потере, что вполне объяснимо — необходим расчет планируемого пассажиропотока и реального. Им необходимо проанализировать, насколько пассажиропоток сократился за текущий месяц — то есть до конца марта.

«Для точного подсчета необходимо посмотреть, как будут действовать мировые компании, — продолжает источник в ведомстве. — Какова будет у них практика возмещения и каковы убытки. Постараемся сделать все возможное, чтобы не потерять ни одной авиакомпании».

Хуже всего, что на данный момент невозможно установить сроки окончания пандемии и восстановления работы в полном объеме. На что Межгосударственный авиационный комитет уже сделал официальное заявление:

«Ситуацию осложняет: — отсутствие понимая временных сроков разрешения ситуации (даже там, где указано их время, режимы могут продлеваться), — возможность дальнейшего усиления ограничительных мер, — влияние ситуации на менеджмент и работников авиапредприятий. Очевидно, что авиапредприятия уже начали реализацию обычных антикризисных мер (закрытие рейсов, остановка/сокращение авиапарка, отпуска и оптимизация персонала), а также обращаются в правительства за поддержкой. Однако сложившаяся уже сейчас ситуация по своему мировому масштабу носит беспрецедентный характер и требует иных подходов и мер, а самое главное — повседневной совместной работы и координации всех руководителей авиапредприятий в каждой из стран. Тяжело всем, и проходить этот кризисный период надо вместе».

Летный состав

Фактически на данный момент в России осталась одна авиакомпания, совершающая международные перелеты, — это «Аэрофлот». У «России» до последнего времени оставались три зарубежных направления — Прага, Лондон и Ташкент. Но уже сейчас понятно, что Ташкент и Прага в ближайшее время отпадут, так как границы с этими странами закрываются из-за коронавируса.

«Сейчас пилотам уже предлагают уйти в отпуск, — рассказал председатель совета Профсоюза летного состава ОАО «Авиакомпания Россия» Игорь Морозов. — Тем, у кого накопились за прошлые годы или у кого планировались летом. На днях объявили, что все экипажи, которые останутся работать, будут снабжать медицинскими масками. Потери в зарплате тоже будут из-за закрытия рейсов. Они же у нас зависят от налета, а он сократился. Но потери пока сравнительно не огромные — 15–20%».

По словам Морозова, есть другая проблема — прохождение необходимых занятий на тренажерах. Раньше для работы на аэробусе А320 пилоты проходили занятия на тренажерах в Праге и Дюссельдорфе, сейчас это невозможно. Поэтому пришлось обратиться в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, а там очень плотный график и очередь на тренажеры, так как на них проходят обучение многие авиакомпании. Закупка тренажеров тоже затруднительна в связи с пандемией коронавируса в мире.

Но пока среди пилотов панических настроений нет, все прекрасно понимают, что предпринятые меры, в том числе внесрочные отпуска, необходимы в рамках борьбы с угрозой коронавируса

Эксперты

Эксперты в гражданской авиации утверждают, что в связи с пандемией в мире авиакомпании не смогут выжить без поддержки государства. Ни одна самая сильная и крупная компания не переживет всемирный карантин без помощи со стороны властей. А под самым сильным ударом в первую очередь окажутся те предприятия, которые нацелены на обеспечение туристических чартерных перевозок.

«Под угрозой коронавируса впервые в истории гражданской авиации оказались все авиакомпании мира, — рассказал ФАН бывший заместитель министра Гражданской авиации СССР, заслуженные пилот СССР Олег Смирнов. — Есть уже сообщения, что в связи с пандемией коронавируса начали закрываться авиакомпании в мире. Не исключением стали и мы. Уменьшаются доходы авиакомпаний, а расходы остаются те же. В мире еще не было практики выхода из такой ситуации. Единственный выход — государство должно помогать авиакомпаниям удержаться на плаву, не должно допустить того, чтобы они закрылись. Уже сейчас есть сообщения об отказе от самолетов, которые находятся в лизинге, увольнении летного состава. Это грозит тем, что когда это все закончится через два-три месяца и пассажиропоток восстановится, некому будет возить людей».

По мнению Смирнова, под угрозой банкротства оказались все до единой авиакомпании в мире, но в первую очередь в группе риска находятся те предприятия, которые нацелены больше на перевозку туристов за границу. Им необходима еще большая поддержка.

Минтранс сейчас решает вопросы возможности поддержки авиакомпаний, чтобы они смогли сохранить свой парк и летный состав. По предварительным подсчетам специалистов, если работа в полном объеме не восстановится до осени 2020 года, понадобится порядка 100 млрд рублей.