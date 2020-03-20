Песков опроверг «закрытие» Москвы из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Вопрос «закрытия» Москвы из-за коронавируса не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ни на сколько не обсуждаются сейчас», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности «закрытия» российской столицы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Песков, отвечая на уточняющий вопрос, рассматривается ли такая мера в качестве необходимой в ближайшее время, заявил: «Нет, это не обсуждается просто никак».

Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, активно распространяется по всему миру. Согласно последним данным, во всем мире новый тип коронавируса выявлен у более чем 250 тыс. человек. Жертвами инфекции стали свыше десяти тысяч человек.

Российские власти предприняли ряд мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В частности, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, массовые мероприятия — концерты, спортивные и зрелищные события, спектакли — запрещены. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой с пониманием отнестись к предпринятым властями мерам.