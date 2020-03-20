«Эху Москвы» грозит штраф до 500 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе

Москва, 20 марта. Роскомнадзор потребовал от радиостанции «Эхо Москвы» и интернет-газеты «Говорит Магадан» удалить недостоверную информацию о коронавирусе, которая распространяет панику среди населения.

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка», — сообщает ведомство.

РКН заявил, что намерен применить к редакциям и учредителям названных СМИ административное наказание по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Отметим, что часть 9 статьи («Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») предусматривает административный штраф. Для граждан он составляет от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Аналогичное требование удалить фейковую информацию Роскомнадзор также предъявил администрациям социальных сетей «ВКонтакте», Instagram и руководству сервиса видеохостинга YouTube.

Напомним, что на днях надзорный орган пригрозил СМИ блокировкой и отзывом лицензии за распространение фейков о коронавирусе. РКН подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Генпрокуратурой и правоохранительными органами, и готов оперативно реагировать на распространение недостоверной информации.

Ранее ведущий «Эхо Москвы» Сергей Асланян написал в Twitter, что видел в московском сетевом магазине «ополоумевших людей», слышал их крики и вопли. При этом он разместил фотографию очереди в турецком магазине. Вскоре журналист удалил свою запись, однако ее успело перепостить множество людей. Глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич предложил Роскомнадзору публиковать у себя на сайте «списки выявленных фейкометов», а все деньги, вырученные со штрафов, направлять в больницы.