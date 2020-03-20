ВОЗ оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса

Москва, 20 марта. Власти России принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости», — пояснила она.

Вуйнович также добавила, что отмена массовых мероприятий с участием большого количества людей способствуют замедлению распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, своевременное выявление случаев инфекции и лечение зараженных граждан является лучшим средством в борьбе с коронавирусом.

«И мы видим, что Россия использует этот подход в борьбе с коронавирусом», — подчеркнула Вуйнович.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медкам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 210 тысяч человек. Заболевание унесло жизни девяти тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России зарегистрированы 199 случаев заболевания коронавирусом.

Многие эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны Соединенные Штаты. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.