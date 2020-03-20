В Калининграде отреагировали на идею присоединить регион к Польше

Калининград, 20 марта. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался комментировать идею о присоединении региона к Польше из-за закрытия российских границ.

По его словам, такое заявление не заслуживает серьезного обсуждения.

«Оценивать высказывания каких-то безымянных интернет-троллей губернатору Калининградской области — слишком много чести этим польским графоманам», — сказал он.

Как пишет «Газета.Ru», руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, в свою очередь, уточнил, что местные власти не готовы комментировать эти заявления. По данным РИА Новости, он призвал оценивать «степень вменяемости» тех, кто призывает присоединить Калининград к Польше.

Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса, а ее читатели пожелали присоединить регион России к Польше.

Так, из-за закрытия границ Литвы и Польши жители Калининграда оказались в неудобном положении. Теперь вернуться домой из Европы они могут исключительно через Санкт-Петербург или Москву, а привычный шопинг в Польше уже невозможен.

В то же время в статье отмечается, что сама обстановка в Калининградской области в связи с распространением в мире коронавируса весьма спокойная. Было выявлено всего несколько случаев заболевания, а в магазинах запасов хватит на месяцы, даже если регион окажется полностью отрезан от остальной части России.

В свою очередь читатели выразили желание присоединить Калининградскую область к Польше. Другие читатели предположили, что в ответ на попытку Польши забрать Калининградскую область Российская Федерация нанесет массированный удар и любой ценой удержит свой ключевой регион.