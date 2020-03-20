Доктор Мясников предрек новые вспышки коронавируса после спада эпидемии

Москва, 20 марта. Ведущий программы «О самом главном» доктор Александр Мясников рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация с новым коронавирусом COVID-19 в будущем. Врач предрек новые вспышки инфекции и после того, как эпидемия пойдет на спад.

«Коронавирус — это ОРЗ. Новый коронавирус (COVID-19) — это тоже ОРЗ, только в отличие от своих «родственников», в определенном проценте случаев у ослабленных людей вызывающий поражения легких», — пояснил врач в своем Telegram-канале.

В связи с этим Мясников предполагает, что коронавирус может повести себя так же, как и инфекции родственной ему группы.

«То есть за вспышкой последует спад, потом опять вспышка, но уже меньшей интенсивности, потом перерыв на лето и, может быть, какая-то волна следующей осенью», — отметил врач.

По словам доктора, примерно то же самое было с атипичной пневмонией SARS 2002 года. Хотя в 2003 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила SARS-2002 исчерпанным заболеванием, отдельные случаи регистрировались и в 2004 году.

Мясников подчеркнул, что его прогноз основывается на знаниях и опыте, однако все же является субъективным. Врач выразил надежду, что в условиях международного карантина можно надеяться на разрешение ситуации с коронавирусом к маю.

«Если отменят карантин, не «додавив» инфекцию, тогда остается только надеяться на то, что в COVID-19 все же намного больше от ОРЗ, чем от атипичной пневмонии, и эта инфекция растворится в сонме вирусных заболеваний. Иначе она остановится только после того, как переболеет 70% населения. При смертности 1–3%», — подытожил медик.

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