Шойгу заявил, что РФ адекватно ответит на стремление США доминировать в АТР

Москва, 20 марта. Москва будет адекватно реагировать на планы США и их союзников доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии военного ведомства.

Глава Министерства обороны России сообщил, что США и их союзники намерены провести крупные маневры на Сахалинском и Приморском операционных направлениях, а также стремятся доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его мнению, обстановка в регионе деградирует.

«В Восточном военном округе принимаются меры по адекватному реагированию на нарастающие угрозы», — сказал российский министр.

Шойгу добавил, что в прошлом году округ получил свыше 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 1,3 тыс. единиц поступит до конца года, в том числе 5 сотен новых образцов вооружения.

Министр также сообщил о проведенных учениях. По его словам, их было более тысячи, половина из которых пришлась на ночное время. Шойгу добавил, что на этот год запланировано примерно две тысячи различных мероприятий боевой подготовки, включая девять международных.