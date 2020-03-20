Семенович пожаловалась на потерю крупной суммы денег из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Российская поп-певица Анна Семенович ощутила серьезный финансовый урон на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом звезда эстрады рассказала на своей странице в Instagram.

Артистка поделилась с подписчиками, что из-за распространения заболевания рекламодатели заморозили с ней крупный контракт.

«Я потеряла крупную сумму денег, на которую очень рассчитывала, и хотела вложить эти деньги в бизнес», — написала Семенович.

Неприятные новости очень сильно расстроили певицу и даже довели ее до слез, сообщает издание «Дни.ру».

«Моему расстройству не было предела, сначала я была в шоке, потом злилась и даже немного всплакнула», — добавила она.

Справиться с финансовыми неудачами девушке помогла медитация. Семенович отметила, что нет смысла грустить из-за того, на что не можешь повлиять. По ее словам, негативные эмоции несут только разрушение и старость.

Также девушка выразила уверенность, что ситуация наладится и временные трудности пройдут. Артистка надеется, что в скором времени контракт разморозят.

Ранее Семенович озвучила определяющие критерии при выборе мужа. По словам звезды, она до сих пор не вышла замуж из-за высоких требований потенциальному супругу. Экс-солистка поп-группы «Блестящие» отдает предпочтение состоятельным мужчинам, поскольку «нищеброд ей не нужен», передавало Федеральное агентство новостей.