Американка описала первые симптомы коронавируса

Вашингтон, 20 марта. Американка Эми Дрисколл из Огайо описала свои первые симптомы, которые появились после заражения коронавирусом.

Сперва женщина почувствовала боль в груди. При попытке вдохнуть глубоко боль усиливалась. Все усугублялось сильным сухим кашлем, учащенным сердцебиением и лихорадкой.

«Мне казалось, будто грудь сжимают в тисках. Я никогда не чувствовала ничего подобного», — отметила Дрисколл.

Эми добавила, что через неделю кашель и лихорадка прошли, однако чувство слабости и головная боль сохранились.

Напомним, что впервые вспышка коронавируса произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги коронавируса наблюдаются в Китае (80,9 тыс. зараженных, 3,2 тыс. погибли), Италии (41 тыс. зараженных, 3,4 тыс. погибли), Иране (18,4 тыс. зараженных, 1,2 тыс. погибли), Испании (17,3 тыс. зараженных, 803 погибли) и Германии (14,5 тыс. человек зараженных, 43 погибли). В России выявлено 199 случаев заражения, 5 человек выздоровело, погибших нет.

Среди заразившихся коронавирусом оказалось много известных людей. В частности, инфекция была выявлена у президента Бразилии Жаира Болсонару, князя Монако Альбера II, английской актрисы Индиры Вармы (Эллария Сэнд в «Игре престолов»), норвежского актера Кристофер Хивью (Тормунд в «Игре престолов») и у американского актера Тома Хэнкса. Врачи советуют для профилактики коронавируса чаще мыть руки и по возможности не выходить из дома.