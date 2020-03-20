ЦИК разрешит международным экспертам присутствовать на голосовании 22 апреля

Москва, 20 марта. На общероссийском голосовании по поправкам к конституции смогут присутствовать международные эксперты. Никаких ограничений для их приглашения нет, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Нет никаких ограничений на приглашение международных экспертов, я уже подчеркивала, что именно экспертов, а не международных наблюдателей. Международные эксперты могут приезжать, им позволено ознакомиться с процедурой голосования», — уточнила Памфилова.

ЦИК также попросил партии и общественные движения делегировать своих наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции России.

«Я обратилась к партиям, которые имеют наблюдательский корпус, ко всем общественным движениям, которые обладают этим потенциалом. Прошу делегировать своих наблюдателей», — сказала она.

При этом глава ЦИК подчеркнула: «нужны наблюдатели, а не надзиратели».

«Причем наблюдатели такие, которые в первую очередь будут отстаивать гарантированные конституцией права. В том числе то, что касается права человека, который приходит проголосовать», — уточнила Памфилова.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в конституцию на 22 апреля.