Онищенко назвал единственный способ защиты от коронавируса

Москва, 20 марта. Единственным способом, который поможет защититься от коронавируса, является употребление продуктов, которые укрепляют иммунитет, считает заслуженный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он обратил внимание, что какого-то специального лекарства от коронавируса нет, как нет и лекарства от гриппа и других вирусных инфекций. Подготовить организм к борьбе с вирусом может вакцинация, но это, по мнению Онищенко, не все. Для защиты от COVID-19 можно использовать любой продукт, который укрепляет иммунитет.

«Чеснок защищает от коронавируса. Он в воздухе уже является неким стерилизатором. И он защищает. Подходит все, что стимулирует иммунитет», — пояснил депутат в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Тут же Онищенко признался, что сам любит съесть десять стручков острого перца.

Специалист добавил, что пока организм заразившегося борется с коронавирусной инфекцией, человек может лишь облегчать симптомы заболевания. Поэтому, по его словам, сейчас в мире работают не над разработкой лекарства, а вакциной по аналогии с гриппом и доступным способом диагностики, который уже есть в России и в Китае.

По последним данным, в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом, 9 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Смертельных случаев от заболевания COVID-19 на территории РФ не зафиксировано.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что спад эпидемии коронавируса, скорее всего, произойдет уже через месяц.