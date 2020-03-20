YouTube снизил качество видео в Европе из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что принадлежащий Google сервис стремится избежать перегрузок сетей в регионе, который охвачен пандемией.

«Мы принимаем меры, чтобы временно переключить весь трафик в Европейском союзе на стандартное разрешение по умолчанию», — отметили в компании.

Как пишет Reuters, в пятницу о сбоях в работе сервиса сообщили и россияне.

Первая вспышка неизвестной ранее болезни была зафиксирована в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань.

Главными симптомами болезни являются лихорадка, чувство сдавленности в груди и кашель. Человек, заболевший COVID-19, чувствует сильную усталость. Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие. Размножаясь в легких, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

Проверенных методов лечения, вакцины или лекарства от нового коронавируса на текущий момент не существует. Член группы экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая Чжан Вэй заявил, что ни одно лекарство сейчас не имеет доказанного эффекта в этой сфере. В основном медики используют различные антивирусные препараты, которые помогают с той или иной степенью эффективности.

Учеными из Гонконга была разработана вакцина против нового коронавируса, однако ее испытания могут занять больше года. Министерство здравоохранения России перечислило лекарственные средства, рекомендованные для лечения нового коронавируса. Это ритонавир, рибавирин и рекомбинантный интерферон бета-1b.