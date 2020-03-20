Врач Вилер призвал держать дистанцию для предотвращения распространения коронавируса

Москва, 20 марта. Людям нужно держать дистанцию, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. С таким призывом выступил глава германского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

По его словам, соответствующие рекомендации дают врачи.

«Это заболевание передается очень быстро. Доля людей, у которых оно протекает в тяжелой форме, значительно выше, доля людей в группах риска, которые нуждаются в вентиляции легких, существенно выше, и доля людей, которые умирают от последствий этого заболевания, значительно выше», — сказал Вилер на пресс-конференции в пятницу.

В конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Ученые позже выяснили, что ее вызывает новый тип коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На данный момент в стране зарегистрировано 199 случаев заражения SARS-CoV-2. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал причины небольшого числа зараженных коронавирусом в России. Он подчеркнул, что главный санитарный врач России Анна Попова начала заблаговременно принимать меры против распространения коронавируса, давшие определенный эффект.

Ранее эксперты Роскачества объяснили, можно ли антисептиком заменить мытье рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавируса. Как рассказал гендиректор компании DSM Group, специализирующейся на исследованиях фармацевтического рынка Сергей Шуляк, эффективность антисептиков в случае с коронавирусом не доказана, однако на полках российских магазинов их практически не осталось. В Роскачестве посоветовали покупать антисептики с концентрацией спирта не менее 60% и наносить наносить 3–4 мл на руки. Однако, если руки жирные или грязные, то гель может быть неэффективным, предупреждают эксперты.