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Врач Вилер призвал держать дистанцию для предотвращения распространения коронавируса

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Врач Вилер призвал держать дистанцию для предотвращения распространения коронавируса

Москва, 20 марта. Людям нужно держать дистанцию, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. С таким призывом выступил глава германского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

По его словам, соответствующие рекомендации дают врачи.

«Это заболевание передается очень быстро. Доля людей, у которых оно протекает в тяжелой форме, значительно выше, доля людей в группах риска, которые нуждаются в вентиляции легких, существенно выше, и доля людей, которые умирают от последствий этого заболевания, значительно выше», — сказал Вилер на пресс-конференции в пятницу.

В конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Ученые позже выяснили, что ее вызывает новый тип коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На данный момент в стране зарегистрировано 199 случаев заражения SARS-CoV-2.  Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал причины небольшого числа зараженных коронавирусом в России. Он подчеркнул, что главный санитарный врач России Анна Попова начала заблаговременно принимать меры против распространения коронавируса, давшие определенный эффект.

Врач Вилер призвал держать дистанцию для предотвращения распространения коронавируса

Ранее эксперты Роскачества объяснили, можно ли антисептиком заменить мытье рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавируса. Как рассказал гендиректор компании DSM Group, специализирующейся на исследованиях фармацевтического рынка Сергей Шуляк, эффективность антисептиков в случае с коронавирусом не доказана, однако на полках российских магазинов их практически не осталось. В Роскачестве посоветовали покупать антисептики с концентрацией спирта не менее 60% и наносить наносить 3–4 мл на руки. Однако, если руки жирные или грязные, то гель может быть неэффективным, предупреждают эксперты.

Врач Вилер призвал держать дистанцию для предотвращения распространения коронавируса

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Источник: Reuters
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