Жертвой взрыва бытового газа в Перми стал один человек. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв прогремел в жилом доме в Перми Один человек погиб, еще трое пострадали. Таков итог трагичного ЧП в Перми. Там в одном из жилых домов, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. В распоряжении ФАН появились кадры с улицы Чернышевского, где сейчас работают пожарные и спасатели. Взрыв, судя по всему, случился на третьем этаже здания. Это привело к пожару. К счастью, несущие конструкции самого дома не повредились. Однако, насколько пострадали соседние квартиры, пока неизвестно. По данным МЧС, с места происшествия были спасены восемь человек — трое из них отправились в больницу. Все причины инцидента сейчас выясняются.

ФСБ раскрыла ячейку террористов в трех регионах О крупной операции сразу в трех российских регионах сегодня рассказали в ФСБ. Оперативники раскрыли в Ростовской области, Крыму и Коми ячейку «Исламского государства», запрещенной в России террористической группировки. Сколько человек задержано, не уточняется, но известно, что они собирали деньги для боевиков. Преступники действовали под видом благотворительности, но, как оказалось, далеко не в благих целях. Они направили террористам и их пособникам около 2 млн рублей, создав для этого целую межрегиональную сеть. В ходе обысков у фигурантов дела уже изъяли ценные улики. Кстати, за последнее время это уже не первый такой случай. Буквально месяц назад ФСБ сообщала о другой операции, но уже в Подмосковье. Там действовала еще одна спонсорская ячейка, собравшая на нужды боевиков более 25 млн рублей. Но в итоге канал финансирования удалось пресечь.

Россияне не могут покинуть лайнер Costa Pacifica во Франции Еще один круизный тур обернулся нервотрепкой для россиян из-за коронавируса. Посольство нашей страны в Париже просит французских коллег прояснить ситуацию с лайнером Costa Pacifica. Дипломаты направили ноту из-за того, что туристам (среди которых 35 россиян) не разрешили сойти на берег в Марселе. Напомним, что круизное судно отправилось в путешествие еще 3 марта из Буэнос-Айреса в Барселону. Однако Испания наглухо перекрыла свои порты, после чего Costa Pacifica вынужденно сменило курс на Францию. Но проблемы возникли и там: с корабля сошли только французские граждане. Остальные туристы, в том числе россияне, стали заложниками круиза. Не исключено, что на свободу пассажиры теперь смогут выйти в итальянской Генуе — это еще один возможный маршрут лайнера. Но, с учетом обстановки в самой Италии, это может создать лишь новые сложности.