Политолог Светов назвал Николая II «первым предателем интересов России»

Император Николай II стал «первым предателем интересов России», когда вступил в Первую мировую войну, а позже — отрекся от престола в ходе Февральской революции 1917 года. С таким мнением выступил политолог, журналист Юрий Светов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Эксперт объяснил, как, по его мнению, император стал предателем Отечества.

«Император Николай II предал интересы России, когда ввязался в ненужную нам войну. У нас же были уроки, когда мы в 1870-х годах участвовали в войне на Балканах, за свободу Болгарии, наследник престола Александр III лично был на фронте. Мы понесли огромные потери. А чем это все закончилось? Болгария избрала себе в качестве царя немецкого принца, стала враждебной страной, в Первую и во Вторую мировые войны воевала против России. А сейчас успешно пребывает в НАТО и занимает довольно агрессивную позицию», — напомнил Юрий Светов.

Николай II в Первой мировой войне выступил на стороне Сербии. Царя предостерегали от того, чтобы Российская империя ввязывалась в конфликт, однако, по мнению Светова, император «не извлек урока» из Русско-японской войны.

«Тогда многие же люди: и представители элиты, и даже настолько, казалось бы, одиозная фигура, как Григорий Распутин, говорили, что России нечего делать в этой войне: «Для чего мы туда пошли?». Но, к сожалению, император не извлек урока из Русско-японской войны, результатом которой была первая русская революция. А ввязавшись в Первую мировую войну, мы получили снова революцию. Поэтому, <…> когда мы говорим о предательстве, для меня — это моя личная позиция, — оно заключается в том, что первым предателем интересов России был ее император. Увы, это так», — заявил Юрий Светов.

Еще один шаг на пути к предательству страны император совершил, когда отрекся от престола, считает эксперт. Де-юре право наследования престола перешло к брату императора, великому князю Михаилу Александровичу. Однако и он от своего права на трон отказался, подписав Акт непринятия престола.

«По закону о престолонаследии нет у нас такого положения, как отречение от престола. Нет и не существовало. Он [Николай II] не только отрекается за себя — он отрекается за сына, а его младший брат, Михаил Александрович, которому как бы передана [власть], делает то же самое. То есть эти люди, представители династии Романовых, предали свою династию и предали свою страну», — резюмировал Юрий Светов.

Напомним, на пресс-конференции о последнем российском императоре также высказались историк Александр Пученков и политолог, член партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Эксперты сравнили судьбы Михаила Горбачева и Николая II: их отношение к стране, себе и власти, и рассказали, какие черты объединяют и разнят двух руководителей, которые не смогли избежать развала государства.