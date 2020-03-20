Сирия расчистила трассу М5 в Идлибе от заграждений турецких военных – видео ФАН

Мирная жизнь и движение транспорта постепенно возвращаются на стратегическую трассу М5 «Хама – Алеппо» после закрытия турецких наблюдательных пунктов и расчистки дороги в районе Маархатата. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте проведения работ.

Министерство транспорта Сирии направило технических специалистов и инженерные кадры в район проведения очистки трассы на дороге «Хама – Алеппо» от Хан-Шейхуна до Маардабса недалеко от Серакиба в провинции Идлиб.

Специалисты очистили насыпные валы и убрали барьеры, которые были установлены во время нахождения солдат Вооруженных сил Турции в регионе.

По информации специального корреспондента ФАН, пока дорога была заблокирована, мирным жителям приходилось использовать объезд города Маархатат, протяженностью 12 километров. Теперь движение по этому участку восстановлено и транспорт может перемещаться без задержек.

Заметим, что этот регион трассы М5 был освобожден Сирийской арабской армией (САА) около месяца назад в рамках военной операции «Заря в Идлибе», которую Дамаск вынужден был возобновить в январе этого года после регулярных нарушений перемирия со стороны боевиков.

После освобождения территорий от террористов, для поддержания порядка российская военная полиция проводит регулярное патрулирование территорий с целью недопущения провокаций.

Обеспечение безопасного движения по трассе М5 «Хама – Алеппо» является одним из важнейших пунктов по нормализации жизни в Сирии. Именно поэтому данное требование было включено в сочинские соглашения 2018 года между РФ и Турцией, которая сотрудничает с контролирующими Идлиб вооруженными группировками.

Несмотря на договоренности, Анкара так и не смогла обеспечить безопасный проезд и прекратить нарушение перемирия в Идлибе со стороны подконтрольных боевиков. Это и вынудило сирийскую армию возобновить «Зарю в Идлибе», что позволило освободить не только трассу М5, но и стратегические города Серакиб, Маарет ан-Нуман и пригороды Алеппо.