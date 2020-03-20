Историк Матвеев назвал весенним обострением призывы поляков «захватить» Калининград

Москва, 20 марта. Призыв поляков присоединить Калининградскую область к Польше — типичное весеннее обострение, считает профессор, заведующий кафедрой истории южных и западных славян Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Геннадий Матвеев.

Ранее читатели польской газеты Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границы из-за эпидемии COVID-19 поводом для «захвата» Калининградской области. В публикации говорится, что российский регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы. Автор материала пишет, что калининградцы привыкли ездить в Польшу за продуктами, но теперь лишены такой возможности, напомнила «Газета.ру».

«Это типичное весеннее обострение и не надо на это обращать внимание. Всерьез не надо воспринимать такие вещи», — сказал историк в беседе с РИА Новости.

Эксперт также связал новость о желании поляков присоединить Калининградскую область с президентскими выборами, запланированными на начало мая.

Калининградская область не имеет общих границ с остальной частью России, граничит со странами Европейского союза — Польшей и Литвой, имеет выход к Балтийскому морю. Российский регион регулярно попадает в поле зрения западных военных и журналистов.

В Калининградской области, как и во всей России, введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. По последним данным, число зараженных в России достигло 199 человек, указал телеканал «360».