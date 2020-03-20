Молодой человек зарезал мать и пытался убить сестру в Нальчике

Нальчик, 20 марта. 21-летний житель Нальчика зарезал мать и пытался убить сестру, после чего сдался полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Трагический инцидент произошел днем 19 марта. 21-летний молодой человек повздорил со матерью и сестрой. Словесный конфликт завершился тем, что парень взял нож и нанес несколько ударов женщинам. Он решил, что обе родственницы погибли и скрылся с места происшествия.

Мать молодого человека умерла на месте, а сестре удалось выжить. Девушка даже смогла вызвать скорую.

Убийца сам сдался правоохранителям в тот же день. В данный момент инициирована процедура избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, следователи направят его на психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу.