Москва, 20 марта. Бездоказательные заявления США о мнимом вмешательстве российской компании «Конкорд» в американские выборы в 2016 году являются сумасшествием и частью преследования России со стороны США.

«Это часть режима санкций Штатов против России. Вместе с ограничительными мерами Вашингтон ввел беспрецедентную пропагандистскую кампанию против России в целом и отдельных российских деятелей, в том числе бизнесменов, политики, а также в отношении разнообразных предприятий» — заявил Бекман в комментарии изданию Inforeactor.

По его мнению, намерения США заключались в проведении глобальной кампании против российских граждан и фирм.

Ранее Минюст США снял обвинения с «Конкорда», но владелец компании Евгений Пригожин, комментируя решение окружного суда Колумбии, отметил, что противостояние между фирмой и правительством США не окончено. Ущерб компании от действий США составляет 50 млрд долларов, и «Конкорд» готовит ответный иск за незаконное преследование и санкции.

Кроме того, глава «Конкорда» намерен добиться, чтобы американская прокуратура США возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Барака Обамы как члена группы чиновников, которые поддержали незаконную кампанию против «Конкорда».

Бекман убежден, что решение компании подать этот иск — абсолютно справедливая реакция.

«Я считаю, что версия о том, что Россия вмешивалась в выборы американского президента, является сумасшедшей. У РФ нет никаких намерений, возможностей реализовать такие цели. Президент Трамп — это выбор американского народа. Это знают все», — подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам Бекмана, преследования «Конкорда» и та глобальная оскорбительная кампания, которую США создавали против бизнесмена Пригожина, являются тяжкой клеветой.