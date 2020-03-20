Сирия, 20 марта. «Хуррас ад-Дин» готовит новые вылазки в Идлибской зоне деэскалации. Протурецкие боевики задержали шесть человек во время рейдов в Аль-Бабе. Турецкий солдат скончался от сердечного приступа в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили новый этап работ по зачистке местности в Алеппо и близлежащих населенных пунктах.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Аль-Касра северо-западнее Дейр-эз-Зора.

«Хуррас ад-Дин»: готовит вылазки в Идлибской зоне деэскалации.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам со стороны союзников Турции в северной части провинции Ракка; понесли потери в результате взрыва к северу от Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: задержали шесть человек во время рейдов городе Аль-Баб на северо-востоке от Алеппо; потеряли одного турецкого солдата в Идлибе; направили в САР две автоколонны.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (alikhbariasy) сообщил о завершении очередного этапа работ по зачистке местности в административном центре провинции и его окрестностях. До 16.00 инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) производили подрыв оставленных боевиками СВУ и боеприпасов в районах Лейрамун, Аль-Кастелло, Аль-Мухандисин, а также в населенных пунктах Зерба и Тель-Баджир.

Тем временем стало известно о рейдах «Сирийской национальной армии» в городе Аль-Баб северо-восточнее Алеппо. Twitter-канал (HalabTodayTV) передает, что протурецкие боевики арестовали шестерых человек, которые находились в розыске. О том, какое обвинение было предъявлено задержанным, не сообщается.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в городе Аль-Касра к северо-западу от Дейр-эз-Зора произошел взрыв. На СВУ подорвался автомобиль «Демократических сил Сирии»**** (SDF), под контролем которых находится этот район. В организации взрыва подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Их подпольная деятельность широко распространена в зонах оккупации SDF. Информация о возможных жертвах среди курдских боевиков в настоящий момент выясняется.

Провинция Идлиб

Министерство национальной обороны Турции на своем официальном Twitter-канале (tcsavunma) сообщило о гибели одного из турецких солдат в Идлибе. Стало известно, что военнослужащий по имени Сезайи Атабей скончался от сердечного приступа во время исполнения служебных обязанностей 18 марта. Напомним, еще двоих солдат Анкара лишилась накануне. Они погибли в результате детонации двух СВУ недалеко от населенного пункта Мухамбаль.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о переброске в Сирию еще двух военных конвоев из Турции. В составе подкреплений сирийско-турецкую границу пересекли автоколонны в составе порядка 110 автомобилей. Они проследовали в направлении наблюдательных постов ВС Турции.

Twitter-канал (warjournal) со ссылкой на источники в Сирийской арабской армии (САА) сообщает о готовящихся провокациях радикалов группировки «Хуррас ад-Дин» в Идлибской зоне деэскалации. По данным разведывательных спецслужб САА, боевики намереваются организовать вылазки в районах размещения блокпостов российской военной полиции, а также в зоне патрулирования. Согласно предварительной информации, террористы задействовуют смертников на «джихад-мобилях».

Провинция Ракка

На севере Ракки возобновились перестрелки на линии соприкосновения курдских бандгрупп и протурецких формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), союзники Турции обстреляли из минометов позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе населенных пунктов Халидия и Хошан. О последствиях атаки пока ничего неизвестно.

Между тем новостной портал Al Nour сообщает о том, что курдские боевики понесли потери в результате взрыва на пути следования их военного патруля к северу от административного центра провинции. Несколько членов группировки получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.