Тбилиси принял решение закрыть авиасообщение Грузии со всеми странами

Тбилиси, 20 марта. Грузия полностью прекратит авиасообщение со всеми странами с 21 марта, об этом рассказали в правительстве страны.

Отмечается, что в Тбилиси в пятницу обсудили возможность введения режима чрезвычайного положения на Совете безопасности. Грузия с 20 марта закроет все торговые объекты внутри страны, кроме автозаправок, продуктовых магазинов и аптек.

По данным на пятницу, число заразившихся новым типом коронавируса в Грузии достигло 43 человек. Более 1,9 тысячи человек находятся на карантине.

Вспышка коронавируса стала причиной отмены целого ряда крупных мероприятий. В частности, отмененными оказались чемпионат Европы по футболу, чемпионат Испании по футболу, матчи баскетбольной Евролиги, крупнейшая в мире игровая выставка Е3 и музыкальный конкурс Евровидение. Кроме того, атлетическая комиссия американского штата Нью-Йорк накануне отменила турнир UFC 249, в рамках которого должен был состояться ожидаемый многими фанатами бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сограждан не поддаваться панике из-за коронавируса. Он отметил, что Россия имеет большой опыт борьбы с эпидемиями. Мишустин добавил, что российские власти активно принимают меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, и координируют действия разных органов. Премьер-министр подчеркнул, что все принимаемые меры абсолютно оправданы и продуманы.